На Кубани за сутки выявили 217 случаев заражения коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Эпидемиологическая ситуация на Кубани остается напряженной. Уже несколько месяцев в Краснодарском крае ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаев заражения инфекцией.

Но заболеваемость в регионе идет на спад. За последние сутки в крае было выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали жители Краснодара – 33. Еще 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявили в Сочи. Замкнул тройку антирейтингу по количеству заболевших Лабинский район. Здесь инфекция подтвердилась у 25 человек.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 75 459 пациентов. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1327,6.