В Сочи объявлены 15 лауреатов конкурса "Воспитатель года России - 2021", прошедших во второй тур

Фото: minobr.krasnodar.ru

В Сочи, где проходит конкурс «Воспитатель года России – 2021» накануне названы 15 лауреатов, прошедших в следующий этап. Среди числа конкурсантов – педагог из города-курорта Лариса Исакова. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки, образования и молодежной политики Краснодарского края.

Так, во втором туре конкурса встретятся воспитатели Анастасия Абросимова из Курской области, Татьяна Аникеева из Москвы, учитель-логопед Мария Гаврикова из Воронежской области, Наталья Гуленина – Башкирия, Анастасия Жучкова и Юлия Николаева из Свердловской области. Выступят в двух испытаниях – «Мастерская педагога» и «Ток-шоу» - и Лариса Исакова из Сочи, Светлана Петрова из республики Тыва, Наталья Самонова из Санкт-Петербурга. Московскую область в следующем этапе представит Марина Федина, Ярославскую – Ольга Хитрова, республику Татарстан – Виктория Цыганова, Чувашию – Екатерина Чмирова. От Курганинской области выступит Татьяна Шмакова, а от Алтайского края – Наталья Шевченко.

Напомним, ежегодный всероссийский конкурс «Воспитатель года России» стартовал в 2010 году. В этом году, 7 октября, пройдет научная конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации».