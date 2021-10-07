Компенсации выплатят дольщикам пяти долгостроев в Краснодаре

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В Краснодаре дольщикам пяти проблемных долгостроев выплатят компенсации. Выплаты за ущерб получат 269 владельцев-участников строительства. Об этом накануне сообщил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко в социальной сети Instagram.

Так, компенсации предусмотрены для участников строительства ЖК «Сорока». Завершить строительство планировалось в 2017 году так же, как и 10-этажного дома по улице Шевцова, 6. С момента прекращения возведения прошло 4 года: выплаты здесь получат 198 владельцев квартир.

В 2017 году должно было завершиться и строительство многоквартирного дома в микрорайоне Пашковский. Компенсации получат 12 участников. А 59 дольщикам возместят ущерб за проблемный долгострой ЖК «Новый прогресс» по улице Атамана Филипсона в поселке Березовом.

Выплаты будут производиться федеральным Фондом защиты прав дольщиков. Отметим, что финансирование проводится в том случае, если объекты находятся на низкой стадии достройки или непривлекательны для инвестиций.