Более 4 миллионов рублей жителей потратил директор управляющей компании в Краснодаре

Фото из архива КП

В Краснодаре директор управляющей компании потратил 4,4 миллиона рублей, переданные жителями, на собственные нужды. На него завели уголовное дело по статье имущественного ущерба путем обмана. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба АТЭК.

Управляющие компании и товарищества собственников жилья в среднем задолжают 800 миллионов рублей поставщикам тепла, а по всей АТЭК – полтора миллиардов рублей. Этот факт удивляет жильцов, так как большинство из них своевременно оплачивают квитанции, но при этом организации входят в число должников.

Так, в текущем году проверку провели на 10 компаниях, на 5 из которых заведены уголовные дела. В частности, фигурантов дела стал директор краснодарской управляющей компании, обслуживающая многоквартирные дома по улице Красных Партизан.

- С конца 2016-го до конца 2020 года жители оплатили отопление и горячую воду на 32,2 миллиона рублей, а компания перечислила только 27,7 миллиона. Куда отправлены недостающие средства, неизвестно, - сообщают в отделе сбыта АТЭК.

Следствием подтвердился факт хищения 4,4 миллиона рублей и использования в личных целях, а на злоумышленника завели уголовное дело. В ближайшее время еще пять дел возбудят в Новороссийске и Краснодаре.