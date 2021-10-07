Сочи примет чемпионат и финал Кубка России по триатлону

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Кубань накануне примет чемпионат и финал Кубка России по триатлону. Соревнования пройдут в Сочи с 8 по 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

– Турниры пройдут по плаванию, велоспорту и бегу. Заплывы проведут в бухте Имеретинского порта, велогонка - в горах по федеральной трассе Адлер – Красная Поляна, а забег - по набережной в районе Имеретинского порта и ближайших улицах, - сообщил вице-губернатор Александр Власов.

Подчеркивается, что к соревнования будут допущены только спортсмены, прошедшие вакцинацию – это 3 тысячи человек. Состязания пройдут в Сочи седьмой раз подряд, а призеров наградят в секциях по возрасту, полу, команды эстафет и параатлетов.