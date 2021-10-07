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Система видеонаблюдения появилась в парке 80-летия Краснодарского края в Сочи. Он имеет статус особо охраняемой природной территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что в парке растут цветы и обитают животные, которые занесены в Красную книгу России и Кубани.

– Здесь будет расширена сеть наружного освещения. Недавно здесь установили камеры наружного наблюдения, которые подключат к единой системе «Безопасный город,– подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В ближайшее время в парке может появиться детская площадь. Вопрос о создании зоны отдыха будет рассмотрен на ближайшем заседании мэрии города и администрации района.