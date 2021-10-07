Более 650 миллионов рублей стоит квартира на вторичном рынке элитной недвижимости в Сочи

Данные спроса на элитную недвижимость в Сочи

В Сочи цена за самую дорогую квартиру на вторичном рынке в Центральном районе города составляет 670,6 миллиона рублей. На «первичке» приобрести жилье по наивысшей стоимости можно за 473 миллиона рублей – это строящаяся пятикомнатная квартира. Такие данные по рынку недвижимости города-курорта приводит компания Skolkovo Realty.

В частности, самый дорогой квадратный метр на «вторичке» оценивается в 2,37 миллиона рублей, в то время как на первичном рынке для той же площади установлен ценник 2,59 миллиона рублей.

- В августе текущего года самый дорогой квадрат на вторичном рынке Сочи оценивался в 2,3 миллиона рублей, а на первичном – в 2,4 миллиона. В сентябре спрос на приобретение элитного жилья в Сочи вырос более чем на 16%. А за период 2021 года покупатели почти на 39% больше стали интересоваться элитной недвижимостью города-курорта, - приводят статистику эксперты Skolkovo Realty.

Подчеркивается, что спрос на премиальную недвижимость в главном городе-курорте России остаётся на высоком уровне в отличие от массового жилья, где снижение числа потребителей отмечено с марта 2021 года.