Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» подготовили к зиме 47 высоковольтных подстанций

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты Адыгейских электрических сетей полностью выполнили запланированные ремонтной программой мероприятия по подготовке электросетевого комплекса к зиме. Проведенные работы позволят повысить надежность энергоснабжения 550 тысяч человек в восьми муниципальных образованиях Краснодарского края и Республики Адыгея в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

На 47 высоковольтных подстанциях и 93 трансформаторных пунктах энергетики провели капитальный ремонт и замену устаревшего оборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, секций шин и других элементов. Эти энергообъекты отвечают за энергоснабжение важных социальных учреждений, бытовых и промышленных потребителей.

Специалисты также выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи общей протяженностью свыше 1,7 тыс. км. На ЛЭП специалисты осуществили замену более 14 тысяч изоляторов, 25 км грозозащитного троса, более 110 км провода, 414 опор, выполнили расчистку от древесно-кустарниковой растительности свыше 380 га просек охранных зон с применением ручного и механизированного труда.

На высоковольтных линиях электропередачи энергетики смонтировали 900 птицезащитных устройств. Оснащение воздушных ЛЭП специальными приспособлениями предотвращает гибель птиц от воздействия электрической дуги и тока, обеспечивает защиту от продуктов жизнедеятельности пернатых, в значительной степени снижает риск возникновения нештатных ситуаций.

– Мероприятия по подготовке энергооборудования к осенне-зимнему периоду выполнены в установленные графиком сроки. По ряду показателей мы перевыполнили плановые показатели ремонтной программы. Степень готовности энергокомплекса к работе в предстоящие максимумы нагрузок на энергосистему определит специальная межведомственная комиссия, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.