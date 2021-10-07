Более 10 000 человек приняли участие в стрит-арт проекте ВТБ ART.Sport.Formula

Банк ВТБ выступает титульным спонсором FORMULA 1 ВТБ Гран-при России с 2017 года и ежегодно организует для зрителей дополнительные активности. В этом году был разработан проект на стыке двух ключевых социальных программ банка – «Культурной страны» и «Спортивной страны».

В арт-пространстве банка ВТБ установили точную копию болида гонщиков «Формулы-1», на которую каждый зритель совместно с художником Алексеем Михеевым мог нанести изображение или надпись.

В акции приняли участие более 10 000 человек. В аккаунтах посетителей появилось свыше 350 000 постов с упоминанием арт-пространства VTB.

- Мы хотели, чтобы зрители не только получили удовольствие от просмотра соревнований Формулы, но и приняли участие в творческом проекте – создании арт-объекта. Так каждый посетитель получил возможность внести свой вклад в историю гонки. После окончания российского этапа Гран-при расписанный болид был перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи Автодроме, где и останется в составе постоянной экспозиции, – рассказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.

В ближайшее время в Автомузее Ника Панули рядом с болидом появится коллаж, смонтированный из лучших фотографий пользователей соцсетей – участников проекта. Следующий этап FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ по плану пройдет на Сочи Автодроме с 22 до 25 сентября 2022 года.