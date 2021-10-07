Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России обсуждают на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Какие вызовы стоят перед природным туризмом и каковы перспективы нашей страны в этом вопросе обсуждают в Сочи. На курорте «Роза Хутор» стартовала ежегодная конференция. Мероприятие проходит уже четвертый год подряд и по традиции становится местом общественной дискуссии по острым вопросам устойчивого развития природной рекреации в России и мире. В ходе конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» будет дан глобальный обзор ключевых вызовов, перспектив, трендов и рисков, встающих на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на нашей планете.

- Правительство России уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, делает все, чтобы российские и иностранные граждане путешествовали, открывая для себя заповедные территории нашей страны. Для этого запущен национальный проект, в рамках которого действуют меры государственной поддержки, создаются условия для создания туристической инфраструктуры, повышения качества услуг, развития природного туризма, - говорится в приветствии участников конференции премьер-министра России Михаила Мишустина. - Конференция является уникальной площадкой, где представители профессионального сообщества власти и бизнеса ведут прямой диалог, обмениваются интересными идеями.

Как отметила заместитель главы Сочи Инна Петухова, с начала года Сочи уже посетило 5,8 миллиона гостей, к концу года курорт планирует принять порядка семи миллионов туристов.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Во время конференции эксперты обсудят внедрение «зеленых стандартов» проектирования и строительства инфраструктуры, ориентированной на охрану окружающей среды, благополучие людей и экономическую эффективность. Впервые термин на девелоперском рынке России появился на волне Зимних Игр 2014 года. Курорт «Роза Хутор» выступил с инициативой по формированию зеленых стандартов для проектирования и строительства инфраструктуры в секторе природной рекреации и туризма на ООПТ, используя в качестве заготовки собственный корпоративный стандарт – «Зеленый код».

- Это корпоративный стандарт, по которому мы будем оценивать качество туристской инфраструктуры. Мы развиваем сеть из лагерей, объединенных маршрутами, - отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов. - Мы предлагаем ключевые принципы, чтобы инфраструктура была с одной стороны качественной, а с другой - интегрированной в природный ландшафт, чтобы не терялось ощущение близости природы. Этот зеленый стандарт – это не мечта, это управление качеством строительства. Тема для России достаточно молодая, поэтому ближайший год мы будем раскрывать ее в профессиональном сообществе, чтобы эксперты вместе с нами рассматривали «зеленый код» для подготовки общеотраслевого стандарта.

Международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» на курорте «Роза Хутор» в Сочи завершится 8 октября.