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Общество7 октября 2021 14:08

В Краснодаре работает горячая линия бесплатной газификации

По номеру 8(861)267-82-58 можно задать вопросы о подаче заявки на участие в программе
Светлана ОВДЕЙ
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Программа бесплатной газификации проводится во всех муниципалитетах края

Программа бесплатной газификации проводится во всех муниципалитетах края

В Краснодаре работает горячая линия программы бесплатной газификации. Жители, позвонив по номеру 8(861)267-82-58, могут задать вопросы по поводу подачи заявки на участие, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Подчеркивается, что в Краснодаре на интернет-порталах газовых компаний действует более 10 информационных страниц. А всего в городе подано уже более трех тысяч заявок, из этого числа по некоторым проводятся работы.

Напомним, в краевой столице стартовал первый этап программы бесплатной газификации. В это же время продолжается прием заявок жителей на участие. К подаваемому заявлению необходимо приложить документы на дом и земельный участок, как правило, выписку из Реестра. Мониторинг статуса заявки проводится на сайте регионального оператора.