Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре оборудованы новые участки ливневки по улице им. 40-летия Победы . Так, реконструкция проведена от улицы Восточно-Кругликовской до дома №170/1, сообщает пресс-служба мэрии города.

Теперь ремонтные работы проводят начиная от дома 170/1 до улицы Героев-Разведчиков. Здесь также проводят оборудование ливневой канализации и переключение теплотрассы.

- До конца текущего года на участках улицы им. 40-летия Победы проведут реконструкцию дорог, теплосетей, ливневых канализаций, освещения, водопровода, сетей связи, велодорожек. А в конце ремонтных работ на территориях проведут благоустройство: озеленение и оборудование дорожных знаков, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Кстати, финансирование ремонтных работ проводится за счет облигационного займа. Благодаря новому источнику реконструкция коснется и участков дорог проспекта им. Константина Образцова от дома № 22 до улицы им. Яна Полуяна, проезда от улицы им. Константина Образцова до улицы им. Тургенева. Ремонтные работы пройдут и по улице Черкасской от улицы Восточно-Кругликовской до улицы им. Героев-Разведчиков.