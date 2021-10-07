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Связаться с владельцами земельных участков теперь можно по электронному или почтовому адресам с помощью выписки из ЕГРН. Соответствующий приказ действует с августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой кадастровой палаты.

Теперь в выписке из Единого государственного реестра недвижимости указывается почтовый и электронный адреса для связи кадастрового инженера с владельцем участка. В течение 9 месяцев текущего года кадастровая палата подготовила более 416 тысяч выписок с информацией об участке или жилье. Кроме того, заносятся данные о том, входит ли земля в зону особо охраняемых объектов.

- Выписка об объекте недвижимости также содержит информацию об ограничениях: здесь есть основания, по которым на недвижимый объект возникло то или иное обременение. Выяснить, почему имеются обременения, можно в разделе «содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости. Если на земельном участке или в его границах проходит линия электропередачи, участок автоматически попадает в категорию «ограничение в использовании». Возведение каких-либо построек на таком участке запрещено. Чтобы построить дом на данном участке, собственнику потребуется получить разрешение от конкретной организации, которая прокладывала линии электропередачи, - пояснила начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Черечеча.

Заказать выписку ЕГРН или получить в электронном виде можно на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра либо в офисе МФЦ.