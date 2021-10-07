На Кубани реконструировали еще два дорожных участка

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В Краснодарском крае завершен ремонт еще на двух участках дорог общей протяженностью почти 26 километров. Реконструкция проведена на трассе от станицы Роговской до станицы Новониколаевской и в станице Ильинской Новопокровского муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

– Ранее завершили дорожные работы в городских агломерациях, заканчиваем ремонт на региональных объектах. Всего в крае в 2021 году запланировано сдать шесть таких участков. До конца текущего года ремонт пройдет и на участке региональной трассы Лазаревского – Тхагапш, - отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Косьянов.

В крае продолжаются работы на трассе Краснодар-Ейск и возведение Яблоновского моста. А в текущем году всего отремонтируют 160 километров региональных и местных дорог.