30 зимних пляжей будут работать в Сочи

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В Сочи будут работать 30 зимних пляжей. Зоны отдыха на побережье Черного моря расположены на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и Лазаревского. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

Так, на территориях предусмотрят все для прогулок, занятий спортом и активного отдыха. Для жителей и гостей Сочи установят лавочки, оборудуют спортплощадки, фотозоны. А для любителей активного отдыха проведут тренировки. На пляжах будут соблюдать санитарные меры.

– Пляжные территории неотделимы от прогулочных пешеходных маршрутов на набережных города. Это позволяет одновременно любоваться морскими пейзажами и дышать лечебным морским воздухом. На пляжах созданы комфортные условия для отдыха, проведения досуга, занятий спортом, они обеспечены достаточным количеством мест общественного питания на свежем воздухе, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.