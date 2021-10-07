На Кубани отремонтировали 20 водозаборных скважин в 2021 году

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В Краснодарском крае за 2021 год отремонтировали 320 водозаборных скважин. Всего планируется провести работы на 30 объектах в 21 муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации.

В частности скважины отремонтированы в Усть-Лабинске, Горячем Ключе, Белореченске, в станицах Тбилисской, Ярославской и в поселке Афипском. Работы ведутся в Новокубанском, Тихорецком, Тимашевском и Усть-Лабинском муниципалитетах, финал запланирован на конец года.

- На ремонтные работы из регионального бюджета отведено более 97 миллионов рублей. А благодаря реконструкции объектов водой снабдят свыше двух тысяч жителей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кстати, в крае достроили Троицкий водопровод протяженностью 11 километров. Работы на объекте выполнены досрочно. Новый водопровод теперь снабжает водой еще более 500 тысяч жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска.