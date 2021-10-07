В Сочи временно ограничат движение на участках дорог для проведения соревнований по триатлону

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В Сочи временно ограничат движение транспорта в Имеретинской низменности. С 8 по 10 октября на участках дорог пройдут соревнования по триатлону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Так, в полночь с 6 октября и до полуночи 11 октября нельзя проехать по улице Морской бульвар от улицы Парусной в сторону улицы Голубой.

А 8, с 13:30 до 18:00, 9, с 6:00 до полуночи (до 17:30 по Триумфальной), и 10 октября, с 7:30 до 15:30 движение ограничат по улицам Голубой, Триумфальной и Перспективной

Во время проведения чемпионата временно изменится и движение общественного транспорта – маршруты 51, 57, 59, 60, 105э, 133, 135, 135э, 171.