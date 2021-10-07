Задолженности по зарплате в размере 247 миллионов рублей выплатили работникам предприятия Кубани в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае предприятия с начала 2021 года выплатили 247 миллионов рублей задолженности по зарплате. В 88 организациях сохраняется более 27 миллионов долга. Вопрос обсудили накануне на совещании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Комиссия по снижению задолженности по зарплате при администрации края добилась, чтобы 247 млн рублей задолженности в течение этого года были выплачены работникам, в том числе, 110 млн рублей по обанкротившимся компаниям. Но остается весомый долг, прошу всех усилить работу по сокращению долгов перед работниками, – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

На заседании отмечено, что в государственных, бюджетных и муниципальных предприятиях задолженности отсутствуют. А специалисты Госинспекции совершили 277 проверок соблюдения трудового законодательства. Предприятиям-нарушителям назначены административные штрафы за 557 нарушений по выдаче заработной платы. Всего в текущем году на горячую линию поступило 172 жалобы на нарушения трудовых прав.