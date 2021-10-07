Более 10 километров русел рек Кубани планируют расчистить в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае в текущем году планируют расчистить русла более 10 километров рек. Работы проведут на пяти водоемах региона, задействую специализированные организации. Вопрос предотвращения подтоплений за счет подготовки русел обсудили накануне на онлайн-совещании под председательством вице-губернатора Сергея Болдина.

В частности, работы по расчистке рек проведут в Туапсинском, Мостовском, Лабинском муниципалитетах и Сочи. А к процессу привлекут иные службы, например, строительные. В свою очередь, грунт, который поднимут в руслах, пойдет как материал для дорожных работ.

На конференции рассматривалось и создание особо охраняемых природных территорий. Так, к 2023 году в регионе должно быть создано 32 зоны более 25 тысяч гектаров. Накануне в Горячем Ключе создан лесопарковый зеленый пояс. Совсем скоро подобные территории появятся в Крымске и Анапе.