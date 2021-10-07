Сочинцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы за сбыт более 600 граммов наркотика

Обвиняемый приобрел мефедрон в Интернете, после чего собирался продать вещество на территории Сочи

Житель Сочи предстанет перед судом за сбыт крупной партии наркотиков. Накануне наркодилера, перевозившего запрещенное вещество, задержали в Кущевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 24-летний водитель «Мерседеса» был задержан на посту ДПС «Кущевский». В автомобиле правоохранители обнаружили пакетики, в которых находились более 600 граммов мефедрона. Вещество наркодилер купил в интернете в Москве, а после хотел продать на территории Сочи.

- По факту сбыта наркотиков в отношении 24-летнего сочинца было возбуждено уголовное дело. Материалы направлены для рассмотрения в суд. По статье уголовного дела обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока, - прокомментировали в пресс-службе МВД РФ по Краснодарскому краю.