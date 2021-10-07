Лидеры туристской индустрии и заповедного дела объединили усилия для благополучия людей и диких животных на рекреационной территории

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

На IV ежегодной международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» в Сочи представители ФГБУ «Сочинский национальный парк», ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. К.Х.Шапошникова», горного курорта «Роза Хутор» и Холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории, включая научные исследования, полевые наблюдения, биотехнические мероприятия, повышение осведомленности туристов, формирование внедрения новых стандартов ответственности для работающих на территории бизнесов и так далее.

- Развитие туризма в нашей стране делает актуальным вопрос организации цивилизованного добрососедства между человеком и животным миром. Наше сегодняшнее соглашение как раз и направлено на создание такой системы, которая бы, с одной стороны, помогала заповедникам решать их научные задачи, а с другой — позволяла бы сделать отдых на ведущих российских курортах — той же «Розе Хутор» — для туристов еще более комфортным, а для животных безопасным. Это для нас, как крупных инвесторов в туристическую отрасль, и есть ответственное инвестирование и ответственное природопользование, - отметила заместитель генерального директора холдинговой компании «Интеррос» Ольга Войтович.

Этот проект может стать первым в России, который соединит науку и бизнес, и позволит, с одной стороны, исследовать животных, а, с другой стороны, обеспечить контроль за передвижением крупных животных в курортной зоне горного кластера Сочи.

- Сегодня получаем сообщения от туристов, что они видели диких животных, проезжая на канатке. Конечно, для людей это огромные впечатления. Наша задача наладить добрососедство между человеком и животным. Надеемся, что после подписания соглашения будет проделана конкретная работа, которой мы поделимся с коллегами по всей стране, - подчеркнул генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В рамках проекта предполагается провести учет и ряд технических мероприятий, позволяющих отслеживать перемещение животных как на территории Кавказского заповедника, так и на участках, примыкающих к горным курортам Сочи. Соответствующее оборудование, позволяющее осуществлять такой мониторинг, предполагается установить в Сочинском национальном парке, а также в соответствующей службе горного курорта «Роза Хутор».

- У курорта «Роза Хутор» - очень большой опыт в сфере туризма, у нас огромные знания в сфере науки, охраны природы. Мы этим занимаемся практически сто лет. Необходимо провести совместные исследования по серне, сделать учет медведей. Было бы интересно вести мониторинг медведей с помощью ошейников, чтобы понимать, где они живут, куда ходят. При этом все необходимо делать совместно. Необходима также информационная программа для туристов, - рассказал руководитель Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев.

В результате горный курорт «Роза Хутор» и окрестности будут рассматриваться как экспериментальная площадка для сотрудничества специалистов из природоохранных и туристических структур в целях формирования среды добрососедства и благополучия как для людей, так и диких животных.

- Все что будет реализовано в рамках нашего меморандума будет полезно для всех участников, - подчеркнул директор Сочинского национального парка Михаил Лапин.

Стоит отметить, что для компании «Интеррос» Владимира Потанина подписанный меморандум - не первый проект взаимодействия с заповедниками и природоохранными организациями. При создании курорта «Роза Хутор» Интеррос в сотрудничестве с WWF в 2005 г. осуществлял программу реинтродукции переднеазиатского леопарда на территории Кавказского заповедника.