Кубанцам угрожают сразу два новых штамма сезонного гриппа

В Краснодаре вакцинация от сезонного гриппа продлена до ноября. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Прививочная кампания от гриппа в Краснодаре началась в сентябре и продлится до ноября. Жители краевого центра могут сделать прививку в любой городской поликлинике, либо же в передвижном пункте вакцинации. Прививки от сезонного гриппа делают как взрослым, так и детям от 6 месяцев.

— Этот эпидемиологический сезон начался с сюрпризов. Среди населения распространяются сразу два новых штамма гриппа и это очень опасно в период пандемии коронавируса. Вакцинация от гриппа позволяет избежать серьезных осложнений от этого заболевания. Привитые люди переносят грипп в более лёгкой форме- рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

В группе риска люди, переболевшие коронавирусом. Их ослабленный иммунитет не в силах сражаться с новой вирусной угрозой. Грипп у таких пациентов может протекать более тяжелой форме и с осложнениями.