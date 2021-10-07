Всего 2 млн из 3,6 млн человек вакцинировались в Краснодарском крае

Власти призывают людей не откладывать вакцинацию от коронавируса. Фото:пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края обсудили темпы прививочной кампании 7 октября. Вице-губернатор Анна Минькова отметила недостаточную работу с населением. От темпов прививочной кампании будет зависеть ужесточат ли в регионе противоковидный режим.

– В регионе ситуация по коронавирусу, к большому сожалению, лучше не становится. Мы достигли параметров смертности, которые раньше не представлялись возможными. Растет количество госпитализаций в день. Мы призываем работодателей и профсоюзы прийти к нам на помощь. Прошу оказать содействие в организации вакцинации трудовых коллективов, мы видим здесь резерв, –обратилась к участникам Анна Минькова.

Для коллективного иммунитета в регионе нужно привить 3,6 млн человек, пока только 2 млн кубанцев нанесли визит в пункты вакцинации и приняли правильное решение сделать прививку.

В регионе работают 332 пункта вакцинации, где можно получить одну из трех вакцин от коронавируса. Всего в регион было доставлено почти 3 млн доз вакцины от COVID-19.