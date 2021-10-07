Лучшего водителя такси выберут в Краснодарском крае

Кубанские таксисты соревнуются за звание лучшего в регионе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае проходит региональный тур всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021». В этом году конкурс проходит в 4 раз и собрал почти 500 участников со всей страны, сообщили в администрации Краснодарского края. Всех водителей предварительно проверили по базе ГИБДД, злостных нарушителей ПДД к участию не допустили.

Кубанским драйверам предстоит сдать экзамены на вождение, оказание первой медицинской помощи, а также не оплошать на тестировании по истории региона.

В этом году организаторы конкурса решили привлечь не только профессиональное жюри, оценить таксистов смогут и их пассажиры с помощью онлайн-голосование и QR-кодов.

Победители получат денежные призы, ценные подарки и пропуск на финал соревнований, который пройдет в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт».