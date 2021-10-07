Турнир по греко-римской борьбе в Ейске посвятят Ивану Поддубному

В Ейске с 9 и по 10 октября пройдет турнир по греко-римской борьбе. Соревнования посвятят знаменитому русскому борцу Ивану Поддубному. В этом году отмечают 150-летие со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР.

– Иван Поддубный – легенда отечественного спорта. На таких примерах самых лучших человеческих качеств, какими обладал этот богатырь, и должны воспитываться наши молодые борцы, - рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Этот данный вид спорта пользуется большой популярностью у кубанцев. 36 региональных секций греко-римской борьбы посещают около 7 тысяч спортсменов. 20 кубанских борцов входят в состав сборной России.