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Спорт7 октября 2021 20:49

Турнир по греко-римской борьбе в Ейске посвятят Ивану Поддубному

В соревнованиях примут участие 150 спортсменов со всей страны
Евгения ХАЛИКОВА
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В Ейске с 9 и по 10 октября пройдет турнир по греко-римской борьбе. Соревнования посвятят знаменитому русскому борцу Ивану Поддубному. В этом году отмечают 150-летие со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР.

– Иван Поддубный – легенда отечественного спорта. На таких примерах самых лучших человеческих качеств, какими обладал этот богатырь, и должны воспитываться наши молодые борцы, - рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Этот данный вид спорта пользуется большой популярностью у кубанцев. 36 региональных секций греко-римской борьбы посещают около 7 тысяч спортсменов. 20 кубанских борцов входят в состав сборной России.