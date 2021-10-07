Аттестованные риелторы Сочи объявили войну своим «черным» коллегам

Риелторы Сочи будут проходить многоуровневый тест, прежде чем получат доступ к работе. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинская гильдия риелторов вышла на тропу войны с «черными» коллегами. В городе впервые создана сложная и подразумевающая несколько ступеней проверки система подтверждения квалификации специалистов по недвижимости. Всем, кто прошел ее, выдадут аттестат и заведут цифровой профиль риелтора. Это станет гарантией для клиента, который ждет профессиональную поддержку в приобретении или аренде недвижимости на территории курорта.

– Рынок устал от фейков. Крупные торговые интернет-площадки стали источником недостоверной информации. Это наносит урон репутации агентов недвижимости. Мы хотим оградить людей от компаний, которые идут на обман. Мы будем делать все возможное, чтобы наше сообщество становилось максимально прозрачным и профессиональным, а покупка недвижимости стала источником радости, а не стресса для наших покупателей, – рассказала президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева.

Мэрия Сочи выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с городскими риелторами, которые принимают участие в выявлении самостроев. С начала текущего года на курорте обнаружили более 300 незаконно возведенных строений.