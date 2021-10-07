Ежегодная международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» стартовала в Сочи

В Сочи разработают проект добрососедских отношений турситов и диких животных. Фото: rosakhutor.com

Тандем туристов и диких животных планируют обсудить в Сочи, где стартовала пятая ежегодная международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России». Сейчас появление, например, бурых медведей вызывает массу эмоций у гостей курорта. Однако, до конца непонятно что делать с бурыми визитерами на рекреационную территорию.

- Сегодня получаем сообщения от туристов, что они видели диких животных, проезжая на канатке. Конечно, это огромные впечатления для людей. Мы хотим наладить добрососедство между человеком и животным. Надеемся, что мы сейчас наметим основные моменты будущего проекта и этим опытом поделимся с коллегами по всей стране, - рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Авторы проекта добрососедских отношений дикий зверей и человека ставят перед собой несколько задач: научные исследования, биотехнические мероприятия, полевые наблюдения, повышение осведомленности туристов. И все без вреда для всех сторон научной работы.

Сотрудничество ФГБУ "Сочинский национальный парк", ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. К.Х.Шапошникова", горного курорта "Роза Хутор" и холдинговой компании "Интеррос" позволит обеспечить контроль за передвижением крупных животных в курортной зоне горного кластера Сочи.