Анапа первой в стране закрепит в генплане статус виноградопригодных земель

Виноградники Анапы получат свое место в генплане города. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В 8 октября территории, на которых разбиты виноградники , приобретут самостоятельный статус «виноградопригодных земель». Именно так эти участки будут отображены в Россреестре, где ранее значились просто как земли для садоводства.

- Сегодня ведется огромная работа по развитию отрасли виноградарства и виноделия, она является одним из драйверов нашей экономики. Мы увеличили площадь виноградопригодных земель более чем в 7 раз, закрепляем их в генплане, практически до ноля снизили налог на землю для ведения виноградарства, - рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Введение новой классификации этих территорий лоббировал губернатор Краснодарского края.В Анапе под виноградопригодные земли зарезервировано свыше 30 тыс га. Впервые в стране виноградные плантации будут закреплены в генплане.

Сейчас эти земельные участки имеют размытый и обширный статус «земли под садоводство». Новый статус позволит оградить виноградники от посягательств застройщиков и перевода земель под использование в каких-либо иных, кроме виноградарства, целях.