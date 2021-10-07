Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 октября 2021

В Сочи люди останутся без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный планово-технический ремонт электрооборудования требует некоторых жертв от сочинцев, привыкших к благам цивилизации.

В планах электриков полная замена устаревших счетчиков расхода электроэнергии в Адлерском районе на улицах Вологодская, Комарова, Светогорская, Прогресс, Пензенская, Большая, Магнолия, Тихая, Суздальская, Черновицкая, Энергетиков и Ленина. Не будет света и в садовом товариществе «Золотой гребешок»,

Осмотр электрических щитков потребует полного отключения электроснабжения и в Хостинском районе. Под ограничения попадут улицы Абовяна, Волгоградская, Совхозный переулок, Леселидзе, Измайловская, Абовяна, Изобильная, переулок Лозовой , Верещагинская, Громовой, Земнухова, Лысая гора, Молодогвардейская, О. Кошевого, Пятигорская переулок Пятигорский, Тюленина, Чайкиной, Шевцовой, а также садовое товарищество «Здоровье».

Придется запастись терпением, пока работы не будут завершены и проживающим в Центральном районе. Здесь будут обесточены улицы Виноградная, переулок Виноградный, Восточная, Санаторная, переулок Теневой, улица Целинная, Яблочная, Пасечная, переулок Пасечный, Донская переулок Морской, улицы Приморская и Соколова.

В Лазаревском районе без света останутся улица Центральная в поселке Головинка. У соседей в поселке Лазаревском обесточат улицу Бирюзовую, переулок Корабельный, улицы Нахимова, Одоевского, Павлова, Социалистическую, Спортивную, Ушакова и Янтарную.