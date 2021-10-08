Оползень в Сочи готов забрать еще две многоэтажки

Многоэтажки нависли над пропастью. Фото: gazetasochi.ru

В сочинском поселке Сергей-Поле сохраняется угроза нового оползня. Специалисты фиксируют подвижки грунта. Сейчас склон горы пытаются стабилизировать, однако от слишком оптимистичным прогнозов в мэрии отказываются.

- В зоне активного оползня работают специалисты департамента строительства и геологи. Необходимо обследовать полностью весь склон, на котором происходят оползневые процессы. Это позволит определить комплекс мероприятий, которые необходимо провести, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

В опасной близости с обрывом оказались и две многоэтажки в многострадальном Сергей-поле. Дома буквально нависли над 70-метровой пропастью, сообщает "Газета Сочи". В настоящее время причины возникновения оползня и законность возведения жилых домов в оползневой зоне выясняют специалисты. Идет проверка краевой прокуратуры.