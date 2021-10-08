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Общество8 октября 2021 7:00

Погода на 8 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 17 градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 8 октября 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/prostoevgeny

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Небольшое потепление ожидается в Краснодаре в пятницу. Впервые за неделю воздух в краевом центре прогреется до плюс 17 градусов. Этот показатель станет самым высоким за последние пару недель.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 8 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем температура воздуха составить плюс 15-17 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в мегаполисе ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 18 м/с.