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Общество8 октября 2021 8:56

Сериал про бандитов снимают в Новороссийске

Он рассказывает о событиях в Одессе 1980-1982 годов
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Сериал про бандитов снимают в Новороссийске

Сериал про бандитов снимают в Новороссийске

Фото: Олег ЗОЛОТО

Съемки сериала про бандитов начались в Новороссийске. Лента расскажет о событиях в Одессе 1980 – 1982 годов. Она получила название «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя».

Создатели картины предлагают местным жителям принять участие в съемках. Чтобы стать актером массовки, достаточно иметь одежду 90-х годов.

- Мы ждем всех желающих, – добавили в пресс-службе компании, которая занимается съемками. – От детей до пожилых людей.

Главные роли в картине исполнят Екатерина Кузнецова, Антон Шагин, Станислав Бондаренко и Макар Запорожский.