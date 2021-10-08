Сериал про бандитов снимают в Новороссийске Фото: Олег ЗОЛОТО

Съемки сериала про бандитов начались в Новороссийске. Лента расскажет о событиях в Одессе 1980 – 1982 годов. Она получила название «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя».

Создатели картины предлагают местным жителям принять участие в съемках. Чтобы стать актером массовки, достаточно иметь одежду 90-х годов.

- Мы ждем всех желающих, – добавили в пресс-службе компании, которая занимается съемками. – От детей до пожилых людей.

Главные роли в картине исполнят Екатерина Кузнецова, Антон Шагин, Станислав Бондаренко и Макар Запорожский.