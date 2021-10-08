Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ревакцинацию от коронавируса прошли 57 тысяч жителей Кубани. Цифра продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что ревакцинация нужна людям, которые прошли прививочный курс или переболели коронавирусом больше, чем полгода назад.

- Для этого чаще используют однокомпонентный «Спутник Лайт». Его у нас в достатке - свыше 158 тысяч доз, – рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Отмечается, что эффективность вакцины составляет около 80%. Пройти вакцинацию от коронавируса можно в 332 прививочных пунктах на Кубани.