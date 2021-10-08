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Свыше 5,8 миллионов туристов посетили Сочи в 2021 году. Это данные за девять месяцев. Цифра еще продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что два миллиона туристов отдохнули в горном кластере курорта.

- На отрасль также оказала существенное внимание пандемия. Люди стали чаще выбирать отдыхать на природе, и сейчас наряду с традиционным пляжным туризмом популярен отдых в горах. Теперь загрузка курорта в любое другое время года не уступает летней, – отметила заместитель главы города Сочи Инна Петухова.

Отмечается, что возведение и работа курортов в горах Сочи принесла региона несколько триллионов рублей.