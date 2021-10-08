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Общество8 октября 2021 11:14

Орлята разработают социально значимые проекты на тему безопасного поведения на дорогах

Во Всероссийском детском центре стартовала программа «Слёт юных инспекторов движения», в ходе которой дети изучают правила безопасного поведения на дорогах, учатся фигурному вождению велосипеда и разрабатывают социально значимые проекты
Василий РЫЖОВ
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Орлята разработают социально значимые проекты на тему безопасного поведения на дорогах.

Орлята разработают социально значимые проекты на тему безопасного поведения на дорогах.

Участниками смены стали 152 ребенка из 38 регионов страны — это победители Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Слет юных инспекторов движения».

«С учетом всевозрастающего процесса автомобилизации страны крайне важно, чтобы ребята с самого юного возраста вникали в систему правил дорожного движения. Детям легче усвоить информацию и поверить в ее истинность, если о ней расскажут сверстники — на их языке. Поэтому смена юных инспекторов движения является значимой и нужной для обеспечения безопасности на дорогах и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма», — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В ходе смены дети изучают культуру поведения на дорогах: проходят образовательный курс «Безопасность и Я», подтверждают полученные знания в квест-играх, интеллектуальных викторинах и на контрольном зачете по фигурному вождению велосипеда.

Ключевым этапом смены станет работа подростков над созданием проектов, направленных на пропаганду правил безопасного поведения всех участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Реализованные идеи в финале программы дети представят на итоговой выставке «Страна ЮИД».

Также в рамках смены у ребят пройдет круглый стол по развитию движения и организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «ЮИД сегодня — безопасные дороги завтра!». В нем примут участие 38 детей-представителей каждого региона, а также специалисты смены.

Смена проходит с 5 по 25 октября 2021 года. Ее организаторами выступают департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, ВДЦ «Орленок».