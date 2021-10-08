Орлята разработают социально значимые проекты на тему безопасного поведения на дорогах.

Участниками смены стали 152 ребенка из 38 регионов страны — это победители Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Слет юных инспекторов движения».

«С учетом всевозрастающего процесса автомобилизации страны крайне важно, чтобы ребята с самого юного возраста вникали в систему правил дорожного движения. Детям легче усвоить информацию и поверить в ее истинность, если о ней расскажут сверстники — на их языке. Поэтому смена юных инспекторов движения является значимой и нужной для обеспечения безопасности на дорогах и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма», — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В ходе смены дети изучают культуру поведения на дорогах: проходят образовательный курс «Безопасность и Я», подтверждают полученные знания в квест-играх, интеллектуальных викторинах и на контрольном зачете по фигурному вождению велосипеда.

Ключевым этапом смены станет работа подростков над созданием проектов, направленных на пропаганду правил безопасного поведения всех участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Реализованные идеи в финале программы дети представят на итоговой выставке «Страна ЮИД».

Также в рамках смены у ребят пройдет круглый стол по развитию движения и организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «ЮИД сегодня — безопасные дороги завтра!». В нем примут участие 38 детей-представителей каждого региона, а также специалисты смены.

Смена проходит с 5 по 25 октября 2021 года. Ее организаторами выступают департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, ВДЦ «Орленок».