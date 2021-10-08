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Росимущество требует снести 19 построек в Сочинском нацпарке. Заседание по делу пройдет 1 декабря. Оно состоится в Арбитражном суде Краснодарского края.

Отмечается, что истцом в процессе стало управление Росимущества. Оно требует снести 19 построек в Кудепстинском участковом лесничестве. У ответчика будет месяц на демонтаж после вынесения решения.

Отмечается, что Росимущество требует снести летние беседки, детскую площадку, домики для отдыха и зооуголок. Если ответчик откажется выполнять решение, он будет выплачивать просрочку. Она составит пять тысяч рублей в день.

Отмечается, что в настоящее время слушания отложены.