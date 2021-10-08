Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре. Здесь положительный тест на COVID-19 сдали 46 человек. Еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус обнаружено в Сочи.

В Выселковском районе коронавирус подтвердился у 14 местных жителей. Еще 13 человек сдали положительный тест на коронавирус в Лабинском районе, 11 – в Новороссийске.

Отметим, что за последние сутки на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 223 человек. Это один из самых высоких показателей за неделю в Краснодарском крае.