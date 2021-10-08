В Краснодаре продолжают благоустройство Симферопольского бульвара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодре продолжают благоустройство Симферопольского бульвара. Накануне начались работы на второй очереди участка от улицы Сормовской до улицы Приозерной. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, на участке проведут озеленение, асфальтирование дорожек, оборудуют скамейки и бордюры. Завершить работы планируют в середине ноября. Первую очередь бульвара благоустроили в 2019 году: здесь оборудовали велодорожки, постелили 600 метров асфальта, установили лавочки и высадили деревья.

— На этой территории были размещены торговые павильоны. Земля больше 15 лет была в аренде. Аренда закончилась, ларьки пришли в негодность, их убрали. Люди ходят ходить по нормальным тротуарам, иметь возможность присесть и отдохнуть, мы учли пожелания горожан. В этом году сделаем здесь хорошую пешеходную зону, засеем газон, весной выполним озеленение и оборудуем современную систему полива, — отметила председатель городской Думы Вера Галушко.