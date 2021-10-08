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Общество8 октября 2021 12:26

На Кубани браконьера приговорили к 2,1 годам лишения свободы за вылов рыбы в Ейском лимане

Злоумышленника задержали в уловом более 160 штук различных видов рыбы
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Артем Килькин

Фото: Артем Килькин

В Краснодарском крае вынесли приговор браконьеру, незаконно ловившему рыбу в Ейском лимане. Отбывать наказание в виде лишения свободы злоумышленник будет 2 года и 1 месяц . Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Так, жителя Щербиновского района задержали во время рыбалки. На месте правоохранители обнаружили две рыболовные сети и более 160 штук рыбы различных видов.

- Ущерб государству от совершенного преступления составил более 280 тысяч рублей. Судом назначен приговор в виде лишения свободы, отбывать наказание обвиняемый будет в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.