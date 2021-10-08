Фото: admkrai.krasnodar.ru
Четыре общественные территории привели в порядок на Кубани. Они расположились в Мостовском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Отмечается, что работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
- Жители района больше всего голосов отдали за площадь, прилегающую к детской школе искусств в Мостовском, – подчеркнул заместитель главы региона Александр Трембицкий.
Отмечается, что уже скоро на площади появятся парковка, зеленая зона с площадками для отдыха и детским оборудованием.