Фото: admkrai.krasnodar.ru

Четыре общественные территории привели в порядок на Кубани. Они расположились в Мостовском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Жители района больше всего голосов отдали за площадь, прилегающую к детской школе искусств в Мостовском, – подчеркнул заместитель главы региона Александр Трембицкий.

Отмечается, что уже скоро на площади появятся парковка, зеленая зона с площадками для отдыха и детским оборудованием.