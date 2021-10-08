В Краснодаре устанавливают обстоятельства конфликта между учителем и ученицами

Фото: Николай Оберемченко

В одной из школ Краснодара проводится педагогическое расследование конфликта между учителем и учениками, сообщает пресс-служба администрации города. Накануне в социальных сетях распространилось видео, в котором педагог отчитывает учащихся.

Как выяснилось, инцидент произошел в 6 «В» классе после урока английского языка. Ученики разбросали фантики от конфет и питьевые бутылки, но мусор не убрали. Проходившая преподаватель Татьяна Федоровна сказала ученицам привести класс в порядок, на что девочки никак не отреагировали.

Уточняется, что помимо игнорирования замечания ученицы начали хамить преподавателю, а в социальных сетях распространилась только вторая часть конфликта – замечания учителя.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.