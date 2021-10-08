Уголовное дело возбудили после избиения водителя «Газели» охранниками из Gelandewagen

В понедельник, 4 октября, социальные сети облетело видео с избиением водителя «Газели». На кадрах видно, как пассажиры из Gelandewagen сошлись в рукопашной с мужчиной. Он оказался зажат в собственной машине.

По словам очевидцев, конфликт случился около поселка Индустриального. По обочине здесь летели две элитные иномарки: Bentley и Gelandewagen. Водитель британского седана решил вклиниться в ряд, подрезав фургон.

Так завязалась словесная перепалка, которую прервали люди из немецкого внедорожника. Они выскочили на улице и избили водителя «Газели».

Отмечается, что на Bentley ехал 41-летний бизнесмен. Его сопровождала охрана. Она находилась в Gelandewagen. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Водитель «Газели» не позволил машинам двигаться дальше по обочине. Так завязался конфликт, который перерос в драку. Пассажиры Gelandewagen избили водителя и пассажира фургона. Еще один мужчина, который сопровождал кортеж, угрожал расправой очевидцу драки.

Отмечается, что подозреваемые задержаны следователем при оперативной поддержке сотрудников Росгвардии и полиции в пятницу, 8 октября.