Людмила Лазаренко стала официальным представителем ОТР по Краснодарскому краю

Людмила Лазаренко - новый представитель ОТР по Краснодарскому краю

Член Союза журналистов России Людмила Лазаренко назначена официальным представителем Общественного телевидения России по Краснодарскому краю.

- Знамя принято! Будем нести его высоко! - поделилась с “КП”-Кубань Людмила Лазаренко. - Для меня это - большая честь и ответственность. Мы будем делать все возможное для того, чтобы быть максимально представленными во всех регионах.

Также журналист отметила, что теперь в ее обязанности входит определение тематической повестки, освещение значимых краевых событий и сотрудничество с муниципальными СМИ.

- У нас уже есть ряд определенных тематических направлений и рубрик. Прежде всего, мы будем рассказывать о людях и об их достижениях. Мы должны стать новостным рупором, который будет говорить о том, что интересно современному обществу, - добавила Лазаренко.

В новую должность Людмила Лазаренко вступила 1 октября.