Более 11 тысяч нарушений при эксплуатации земельных участков установлено на Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани во время проверок установлено более 11 тысяч нарушений при эксплуатации земельных участков. Использование территорий не по назначению обсудили накануне на совещании представителей муниципалитетов, управления Росреестра и департамента имущественных отношений края.

Так, владельцы участков под предлогом строительства жилья организовывают на территории предпринимательскую деятельность. При этом нарушаются требования использования, установленные законом.

- В течение трех лет выявлено 15,6 тысяч земельных участков, используемых с нарушениями законодательства, на сегодняшний день 11,3 тысяч нарушений уже устранено. Необходимо, чтобы пользователи, допустившие нарушения, привели вид земельного участка в соответствующий с разрешенным видом деятельности, - подчеркнул вице-губернатор края Сергей Болдин.