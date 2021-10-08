На Кубани продолжают проводить «Уроки цифры»

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В Краснодарском крае в школах продолжают проводить «Уроки цифры». Регион уже получил благодарность за участие в образовательном проекте, сообщает пресс-служба администрации.

Так, в департамент информатизации края направлено обращение от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и генерального директора компании цифровой экономики Евгения Ковнира.

Уроки по цифровой грамотности проводятся на Кубани несколько раз в год. Занятия направлены на привлечение ребят к IT-специальности, что поможет сделать выбор с будущей профессией. На уроках учащиеся могут погрузиться в тему, разобрать тонкости цифровой сферы.