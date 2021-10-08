В Апшеронском районе Кубани спасатели вывели из леса двух заблудившихся пенсионерок

Фото: @kuban_spas

В Апшеронском районе Краснодарского края спасатели помогли двум заблудившимся пенсионеркам. Женщины потерялись в поисках выхода из леса. Об этом сообщает пресс-служба Кубань-СПАС.

Так, накануне жительницы 72 и 79 лет отправились за грибами. Однако, решив возвращаться, не смогли отыскать дорогу домой. Поняв, что заблудились, женщины обратились в экстренную службу.

Спасатели с помощью геолокации отыскали пенсионерок, вывели из леса и доставили домой. Жизни женщинам ничего не угрожает, а после прогулки медицинская помощь им не понадобилась.