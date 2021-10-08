Требования к комплексной застройке обсудили в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодаре накануне обсудили требования к комплексной застройке. В частности, на совещании председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко рассматривались территории краевой столицы, Анапы и Геленджика.

Закон о комплексном развитии территорий – строительстве новых домов и замене старых - был принят в декабре прошлого года. Так, на заседании отмечено, что документ разрешает захватывать в том числе и аварийные дома или дома, подходящие под критерии.

– Надо определить уровень износа, который является не самым оптимальным для сохранения дома. Второй критерий –стоимость услуг по капремонту, задача – определить процент стоимости капремонта к стоимости нового строения. Еще один критерий – отсутствие систем инженерного обеспечения. Надо установить, какие системы являются критически важными. При оценке этих показателей мы пользовались официальными базами данных в Краснодаре и Сочи, – сообщил директора по научной работе института градостроительного планирования Николай Кикава.

Это означает, что при комплексном развитии территорий будут включать только аварийные дома с расселением жителей.