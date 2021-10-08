В Сочи обсудили восстановление дорог после сошедших оползней

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на рабочем совещании обсудили меры по восстановлению дорог, пострадавших от непогоды. Накануне в городе пролили обильные дожди, подтопившие трассы, и сошли оползни, разрушившие грунт. В результате пострадало четыре участка.

В настоящее время здесь сохраняется реверсивное движение. На наиболее пострадавшем Мамайском перевале проводится мониторинг: новых сдвигов пока не обнаружено. На участке требуется оборудование ростверков и свайного поля.

В зоне также трех пострадавших участков проводятся восстановительные работы. В частности, необходимо укрепление и строительству подпорных стен и водоотведения. А на 156 километре федеральной трассы уже начался ремонт.

Городской оперштаб проводит постоянный мониторинг. А для снижения нагрузки на дороги организованы реверсивные проезды.