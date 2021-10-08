Для работников индустрии развлечений провели экскурсию в парке «Ривьера» в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проходит XXX форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха. В рамках события специалисты-участники из 49 городов – накануне посетили парк «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

За последнее время территорию парка обновили. В частности, здесь восстановили скамейки, оборудовали питьевые фонтанчики, провели сеть Wi-Fi. Парк украсили скульптурами и реконструировали установленные прежде. Подчеркивается, что парк решено развивать в классическом стиле. А с начала текущего года здесь побывали уже более 1 миллиона человек.

Участники форума, кроме конференций и заседаний, отвели день для прогулки в парке «Ривьера». Мероприятие завершится уже 9 октября.