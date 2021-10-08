Сочи Парк стал лучшим парком развлечений России в седьмой раз

Фото: "Сочи Парк".

Церемония награждения состоялась 8 октября в отеле-замке «Богатырь». Жюри профильного паркового конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также новации 2021 года.

Эта награда для первого тематического парка развлечений страны уже седьмая. С момента своего открытия Сочи Парк ежегодно становился лучшим в России и СНГ, побеждал в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке».

Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка. Фото: "Сочи Парк".

Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка:

«Каждый день мы стараемся быть лучшими в своем деле, развиваться и воплощать в жизнь самые невероятные идеи и, конечно, дарить отличное настроение нашим гостям. Почетный титул, полученный по итогам смотра-конкурса, показывает, что наша команда отлично справляется со своими задачами, мы хотим быть лучшими и прикладываем максимум усилий для этого».

В 2021 году Сочи Парку исполнилось семь лет, и в честь этого события было открыто несколько новых объектов, в том числе четвертый экстремальный аттракцион - гигантский маятник Вечный Двигатель и детский кинотеатр. Сезон сюрпризов продолжается, на очереди – большой семейный тематический праздник «День Рождения Бабы Яги» с 22 октября по 14 ноября. Подробности – на sochipark.ru.

Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка. Фото: "Сочи Парк".

СПРАВКА «КП»

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2021), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, отель-замок Богатырь, детский центр Страна Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.

Международный смотр-конкурс «Хрустальное колесо» является частью Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха, который проходит уже в тридцатый раз. Съезд считается крупнейшим корпоративным мероприятием отрасли, на площадке традиционно подводят итоги сезона и планируют будущие проекты.